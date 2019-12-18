В Twitter распространяют видео, опасные для страдающих эпилепсией

По данным Фонда помощи больным эпилепсией, тролли целенаправленно отправляют людям, больным эпилепсией, видео, которые могут спровоцировать приступ. Американская благотворительная организация заявила, что в ноябре преступники рассылали мигающие и стробирующие гифки и видео в Twitter. Cобственный дескриптор и хэштег Фонда борьбы с эпилепсией использовались для привлечения внимания пользователей с эпилепсией. Фонд подал жалобу и потребовал провести уголовное расследование.

Приблизительно у 3% людей с эпилепсией есть светочувствительная эпилепсия, которая делает их восприимчивыми к вспышкам света с определенной интенсивностью или определенными визуальными образцами. В Великобритании около 20 000 человек имеют это заболевание, которое чаще встречается среди детей и подростков. Телевизионный регулятор Ofcom требует, чтобы телевизионные программы отображали предупреждения о проблесковом свете.

В апреле Британское общество по борьбе с эпилепсией заявило, что правительство должно требовать, чтобы социальные сети отображали подобные предупреждения, поскольку у растущего числа людей приступы возникают из-за мигания изображений на таких платформах, как Twitter и Facebook.

"Когда дело доходит до преднамеренного нападения на людей с эпилепсией с намерением вызвать приступ, мы должны называть это поведение тем, чем оно является - заранее обдуманным и заранее спланированным нападением", - сказала исполнительный директор Британского общества по борьбе с эпилепсией Клэр Пелхэм.

Как сообщало издание "Комментарии", Трамп обновил свой собственный Twitter-рекорд.