Социальная сеть Instagram будет удалять посты с рекламой оружия и табака

Лицам, популярным в Instagram и Facebook, будет запрещено рекламировать брендированный контент о вейпинге, табаке и оружии. В среду компания Facebook заявила, что такие продукты "давно" запрещены в ее рекламной политике, но она начнет применять более жесткие правила запрета в "ближайшие недели".

Брендированный контент, рекламирующий алкоголь и диетические добавки, потребует особых ограничений, хотя Instagram не уточнил, какие примет меры. В июне Instagram выпустил "рекламные объявления с брендом", которые позволяют брендам превращать рекламные посты влиятельных компаний в рекламу, чтобы они могли охватить большую аудиторию. Когда реклама в брендовом контенте появляется в ленте или в историях, они похожи на обычные объявления, но пользователи видят слова "платное партнерство" и название бренда.

В среду компания также заявила, что расширяет предлагаемые фирменные инструменты контента. Данное расширение - это возможность для Instagram подключиться к растущей индустрии влиятельного маркетинга, которая взорвалась на его платформе. Instagram не имеет партнерских отношений с влиятельными лицами и брендами, но социальная сеть действительно зарабатывает на рекламе с брендированным контентом.

Facebook "Brands Collabs Manager" - инструмент, ранее доступный только создателям Facebook, - теперь откроется для избранной группы влиятельных лиц Instagram. Они смогут обмениваться показателями с брендами и находить компании для работы. Это также является частью усилий по смягчению некоторых опасений среди влиятельных лиц в отношении теста Instagram на скрытие лайков.

Как сообщало издание "Комментарии", Instagram даст возможность добавлять несколько фотографий.