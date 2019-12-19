Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 19.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

12345 и qwerty: стало известно, какие пароли были самыми популярными в мире в этом году

Появился рейтинг из 25 самых плохих паролей, ставших популярными в этом году

сегодня, 18:33
Автор:

• Таисия Ерохина

В топ самых популярных паролей в мире попали такие, как "123456", "123456789" и qwerty. Об этом сообщает компания по управлению паролями SplashData.

Уже девятый год подряд специалисты этой компании составляют перечень из 25 самых ненадежных и наиболее распространенных паролей, которыми легко могут воспользоваться хакеры. Выборку наихудших кодов сделали из пяти млн паролей, просочившихся в интернет. Первую пятерку "надежных" комбинаций формируют "123456", "123456789", "qwerty", "password" и "1234567". Так, "password" впервые сдвинулся из топ-3, но всего лишь на одну позицию. Также в топ-10 попали такие незамысловатые комбинации: 12345678, 12345, iloveyou, 111111 и 123123. А вот исчез из списка прошлогодний новичок "donald", имевший популярность.

Сообщается, что среди новых кодов в этом году - "1q2w3e4r" и "qwertyuiop" - простые шаблоны с использованием смежных клавиш на клавиатуре. Специалисты предупреждают, что использование таких комбинаций букв и цифр может показаться сложным, но это не обманет хакеров – они-то знают, какие пароли приходят в голову миллионам людей.

По оценкам SplashData, около 10% людей устанавливали как минимум один из 25 худших паролей из списка этого года. Поэтому советуют использовать пароли из 12 и больше символов смешанного типа, а также не дублировать коды на разных сайтах и профилях. Также можно защитить свои данные с помощью менеджера паролей, который составит безопасные комбинации.

Ранее "Комментарии" писали, что компания Google будет предупреждать о взломанных паролях. 

Источник: https://www.prweb.com/releases/what_do_password_and_president_trump_have_in_common_both_lost_ranking_on_splashdatas_annual_worst_passwords_list/prweb16794349.htm
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...