12345 и qwerty: стало известно, какие пароли были самыми популярными в мире в этом году

В топ самых популярных паролей в мире попали такие, как "123456", "123456789" и qwerty. Об этом сообщает компания по управлению паролями SplashData.

Уже девятый год подряд специалисты этой компании составляют перечень из 25 самых ненадежных и наиболее распространенных паролей, которыми легко могут воспользоваться хакеры. Выборку наихудших кодов сделали из пяти млн паролей, просочившихся в интернет. Первую пятерку "надежных" комбинаций формируют "123456", "123456789", "qwerty", "password" и "1234567". Так, "password" впервые сдвинулся из топ-3, но всего лишь на одну позицию. Также в топ-10 попали такие незамысловатые комбинации: 12345678, 12345, iloveyou, 111111 и 123123. А вот исчез из списка прошлогодний новичок "donald", имевший популярность.

Сообщается, что среди новых кодов в этом году - "1q2w3e4r" и "qwertyuiop" - простые шаблоны с использованием смежных клавиш на клавиатуре. Специалисты предупреждают, что использование таких комбинаций букв и цифр может показаться сложным, но это не обманет хакеров – они-то знают, какие пароли приходят в голову миллионам людей.

По оценкам SplashData, около 10% людей устанавливали как минимум один из 25 худших паролей из списка этого года. Поэтому советуют использовать пароли из 12 и больше символов смешанного типа, а также не дублировать коды на разных сайтах и профилях. Также можно защитить свои данные с помощью менеджера паролей, который составит безопасные комбинации.

Ранее "Комментарии" писали, что компания Google будет предупреждать о взломанных паролях.