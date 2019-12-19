12345 и qwerty: стало известно, какие пароли были самыми популярными в мире в этом году

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В топ самых популярных
паролей в мире попали такие, как "123456", "123456789" и qwerty. Об этом сообщает
компания по управлению паролями SplashData.
Уже девятый год подряд специалисты этой компании составляют перечень из 25 самых ненадежных и наиболее распространенных паролей, которыми легко могут воспользоваться хакеры. Выборку наихудших кодов сделали из пяти млн паролей, просочившихся в интернет. Первую пятерку "надежных" комбинаций формируют "123456", "123456789", "qwerty", "password" и "1234567". Так, "password" впервые сдвинулся из топ-3, но всего лишь на одну позицию. Также в топ-10 попали такие незамысловатые комбинации: 12345678, 12345, iloveyou, 111111 и 123123. А вот исчез из списка прошлогодний новичок "donald", имевший популярность.
Сообщается, что среди новых кодов
в этом году - "1q2w3e4r" и "qwertyuiop" - простые шаблоны с использованием
смежных клавиш на клавиатуре. Специалисты предупреждают, что использование
таких комбинаций букв и цифр может показаться сложным, но это не обманет
хакеров – они-то знают, какие пароли приходят в голову миллионам людей.
По оценкам SplashData, около 10% людей устанавливали как минимум один из 25 худших паролей из списка этого года. Поэтому советуют использовать пароли из 12 и больше символов смешанного типа, а также не дублировать коды на разных сайтах и профилях. Также можно защитить свои данные с помощью менеджера
паролей, который составит безопасные комбинации.
Ранее "Комментарии"
писали, что компания Google будет предупреждать о взломанных паролях.
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