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Иран, Турция и Болгария остались без Интернета из-за поврежденных кабелей

Разорванные оптоволоконные кабели стали причиной потери Интернета в Иране, Турции и Болгарии

сегодня, 10:42
Автор:

• Зинченко Павел

Разорванные оптоволоконные кабели в четверг нарушили доступ к Интернету в некоторых частях Восточной Европы, Ирана и Турции. Проблема, которая длилась около двух часов, была вызвана одновременным физическим обрезанием нескольких оптоволоконных кабелей. Это довольно необычная ситуация.

Google заявил, что его услуги были недоступны в регионе около тридцати минут. Компания предложила интернет-провайдерам подключиться к другим серверам, чтобы "обойти проблему". В своем заявлении компания обвинила в произошедшем "множественные одновременные сокращения волокон", что случается очень редко.

Мониторинг BBC подтвердил, что доступ в Интернет в Болгарии, Иране и Турции был нарушен примерно на два часа в четверг утром. Саджад Бонаби, директор компании "Инфраструктура связи Ирана", рассказал, что произошло сразу два разреза, один между Ираном и Бухарестом, а другой - на линии в Мюнхен. Это нарушило движение на одном из основных оптоволоконных кабелей в регионе. Но Бонаби сказал, что его было перенаправлено на "здоровые" связи в западном и южном Иране.

Никаких объяснений произошедшему пока нет. Google сообщил BBC, что опубликует полный отчет об инциденте в ближайшие недели.

Следует отметить, что случаи, когда международные интернет-кабели были по ошибке обрезаны, уже случались ранее. В 2011 году 75-летняя женщина призналась, что повредила волоконно-оптические кабели, связывающие Грузию с Арменией, когда собирала медь. В 2018 году во время строительства новой больницы случайно была перерезана волоконная связь в Оркнейских островах.

Как сообщало издание "Комментарии", cпутниковые снимки Google охватывают 58 миллионов квадратных миль.

Источник: https://www.bbc.com/news/technology-50851420
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