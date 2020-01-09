Google Chrome поможет избежать надоедливых уведомлений

Предстоящая новая версия Google Chrome нацелена на то, чтобы навсегда отключить надоедливые запросы об уведомлениях. Google сообщил, что Chrome 80 по умолчанию блокирует такие всплывающие окна. Это значит, что пользователи могут спокойно пребывать в Интернете, не раздражаясь при каждом посещении нового сайта. Выпуск Chrome 80 запланирован на 4 февраля.

В блоге Google, в котором объявляется о выпуске Chrome 80, отмечается, что обновление включает в себя "более тихий пользовательский интерфейс, который уменьшает количество запросов на разрешение уведомлений".

В сообщении Google добавлено, что уведомления являются "частой жалобой" для многих пользователей, поскольку значительное количество веб-сайтов отображает разрешение на уведомления при первом посещении пользователя, а не в контекстуально важные моменты. Это делает работу в Интернете несвязанной. Новая функция будет скрывать запросы об уведомлениях для пользователей Chrome, которые обычно отклоняют такие запросы. Также она автоматически блокирует запросы на сайтах с очень низким уровнем согласия.

Эта новость не станет сюрпризом для пользователей Mozilla Firefox, который отключил всплывающие окна в Firefox 72, выпущенном ранее на этой неделе. Хотя всплывающие окна не появляются в более новых версиях Firefox, уведомления по-прежнему работают. Они скрыты под значком в строке URL-адреса, а не отображаются на той странице, которую посещает пользователь.

Как сообщало издание "Комментарии", расширение на Google Chrome использует вредоносный код.