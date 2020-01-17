Коала-челлендж в Instagram: пользователи сети копируют животных

Известная компания Fitaid, которая занимается изготовлением спортивных напитков, запустила в соцсети Instagram оригинальный коала-челлендж. Главным меседжем "вызова" является помощь пострадавшим во время пожаров животным Австралии. Так, американский производитель обещает пожертвовать 5 процентов от продажи напитка Fitaid Zero. Кроме того, Fitaid пообещали, что каждый, кто разметит в своем аккаунте видео с хэштегами #KoalaChallenge и #FITAID, получит на карту по 5 долларов.

Со слов затейщиков коала-челленджа, пользователям сети всего лишь нужно изобразить расслабленную коалу, висящую на дереве. Однако это не так уж и просто, как может сперва показаться, отмечают менеджеры компании. Для того, чтобы поучаствовать в челлендже необходимо лечь на спортивную лавку, охватив её руками и ногами, а затем пролезть под ней, при этом не дотрагиваясь телом до пола. К слову, некоторые интернет-пользователи уже поделились своими попытками изобразить расслабленную коалу. Как можно увидеть, получилось далеко не у всех.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что интернет-сервис потокового аудио Spotify создал плей-лист и подкаст для домашних питомцев. Таким образом, создатели стриминговой онлайн-площадки позаботились о собаках, которых хозяева часто оставляют дома одних.

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