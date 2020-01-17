Коала-челлендж в Instagram: пользователи сети копируют животных

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Известная компания Fitaid, которая занимается изготовлением спортивных напитков, запустила в соцсети Instagram оригинальный коала-челлендж. Главным меседжем "вызова" является помощь пострадавшим во время пожаров животным Австралии. Так, американский производитель обещает пожертвовать 5 процентов от продажи напитка Fitaid Zero. Кроме того, Fitaid пообещали, что каждый, кто разметит в своем аккаунте видео с хэштегами #KoalaChallenge и #FITAID, получит на карту по 5 долларов.
Со слов затейщиков коала-челленджа, пользователям сети всего лишь нужно изобразить расслабленную коалу, висящую на дереве. Однако это не так уж и просто, как может сперва показаться, отмечают менеджеры компании. Для того, чтобы поучаствовать в челлендже необходимо лечь на спортивную лавку, охватив её руками и ногами, а затем пролезть под ней, при этом не дотрагиваясь телом до пола. К слову, некоторые интернет-пользователи уже поделились своими попытками изобразить расслабленную коалу. Как можно увидеть, получилось далеко не у всех.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что интернет-сервис потокового аудио Spotify создал плей-лист и подкаст для домашних питомцев. Таким образом, создатели стриминговой онлайн-площадки позаботились о собаках, которых хозяева часто оставляют дома одних.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости