Японцы создадут 6G-сеть в течение десятилетия

Согласно недавнему отчету Nikkei, Япония начала планировать комплексную стратегию для внедрения технологии "после 5G" (6G) к 2030 году. Она обеспечит скорость передачи данных, которая в десять раз выше, чем 5G. В докладе утверждается, что Китай, Южная Корея и Финляндия также начали исследования, разработки и инвестиции в этом сегменте, но Япония, которая на удивление медленно внедрила технологию 5G, надеется наверстать упущенное в 6G.

Министерство внутренних дел и связи Японии создаст в январе правительствено-гражданское исследовательское общество под председательством Токийского университета и под непосредственным руководством министра общих дел Такао Санаэ. Представители NTT и Toshiba также будут приглашены обсудить внедрение 6G.

Япония утверждает, что с помощью технологии высокоскоростной связи "после 5G" (6G) можно представить будущее общество, в котором отдельные стереоскопические изображения появляются из конференц-залов или классных комнат, а роботы заботятся о людях. Страна инвестирует 2,03 миллиарда долларов в исследования и разработки 6G-интернет. Ожидается, что он обеспечит скорость в десять раз быстрее, чем технология 5G. Неиспользуемые высокочастотные волны будут задействованы в сети 6G.

Другие страны также начали действовать. В ноябре 2019 года правительство Китая объявило о создании двух научно-исследовательских учреждений по исследованию 6G. Финские университеты и государственные учреждения также запустили проекты 6G R & D. В Южной Корее Samsung Electronics и LG Electronics создали исследовательские центры в 2019 году.

Как сообщало издание "Комментарии", Китай начинает работу над созданием 6G-покрытия.

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