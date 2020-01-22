В Украине начали распределение частот в диапазоне 900МГц для 4G

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Мобильные операторы в Украине начали делить 4G-частот для повсеместного интернета. Об этом написала на своей странице в Facebook помощница главы Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Богдана Пивень.
Богдана Пивень отметила, что решение операторов "Киевстар", Vodafone Ukraine, lifecell дало формальный старт рефармингу (процедура
замены используемой радиотехнологии на выделенных оператору связи радиочастотах,
– ред.) в диапазоне 900 МГц. Она сообщила, что операторы одновременно подали
заявление для распределения частот LTE 900, а также они передали необходимые
для переоформления 4G-лицензий документы.
Правительство должно в ближайшее время внести
изменения в План использования радиочастотного ресурса, также внести все
необходимые изменения для открытия диапазона так называемых низких частот для
технологии LTE.
Богдана Пивень отметила, что это в будущем позволит украинцам пользоваться интернетом не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах.
Ранее "Комментарии" писали, что оператор мобильной
связи "Киевстар" увеличил территорию
покрытия 4G. Теперь покрытие нового поколения существует в восьми областях
Украины. Речь идет о Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской,
Кировоградской, Львовской, Одесской и Херсонской областях.
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