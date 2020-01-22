В Украине начали распределение частот в диапазоне 900МГц для 4G

Мобильные операторы в Украине начали делить 4G-частот для повсеместного интернета. Об этом написала на своей странице в Facebook помощница главы Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Богдана Пивень.

Богдана Пивень отметила, что решение операторов "Киевстар", Vodafone Ukraine, lifecell дало формальный старт рефармингу (процедура замены используемой радиотехнологии на выделенных оператору связи радиочастотах, – ред.) в диапазоне 900 МГц. Она сообщила, что операторы одновременно подали заявление для распределения частот LTE 900, а также они передали необходимые для переоформления 4G-лицензий документы.

Правительство должно в ближайшее время внести изменения в План использования радиочастотного ресурса, также внести все необходимые изменения для открытия диапазона так называемых низких частот для технологии LTE.

Богдана Пивень отметила, что это в будущем позволит украинцам пользоваться интернетом не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах.

Ранее "Комментарии" писали, что оператор мобильной связи "Киевстар" увеличил территорию покрытия 4G. Теперь покрытие нового поколения существует в восьми областях Украины. Речь идет о Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Львовской, Одесской и Херсонской областях.

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