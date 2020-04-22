Компания Facebook расширяет возможности своего приложения для детей

Компания Facebook объявил о запуске Messenger Kids в более чем 70 новых странах и новых функциях, которые будут постепенно внедряться на разных рынках. Поскольку школы по всему миру остаются закрытыми из-за пандемии COVID-19, новые функции предназначены для того, чтобы дети могли расширять свои контакты в приложении под родительским надзором.

Первая новая функция, называемая Supervised Friending, будет запущена сегодня в Соединенных Штатах раньше других стран. До контролируемого фридинга детям нужно было, чтобы их родители одобрили каждый из контактов Messenger Kids. Контролируемое френдирование позволяет родителям включить опцию, которая позволяет их детям принимать, отклонять, добавлять и удалять контакты. Родители уведомляются через Messenger, и им разрешается отменять любые утверждения через панель инструментов для родителей.

Вторая новая функция дает возможность родителям разрешать другим взрослым, например учителям, добавлять детей в групповые чаты. Третья функция, которая теперь доступна в США, Канаде и Латинской Америке, позволяет родителям сделать имя и фотографию профиля своего ребенка видимыми для круга пользователей, в который входят контакты друзей их детей и их родителей.

В своем объявлении Facebook заявил, что новые функции были разработаны с помощью Youth Advisors, консультативной группы, состоящей из экспертов по развитию детей, средств массовой информации и безопасности в Интернете. В феврале компания представила новые инструменты и функции, которые дают родителям больший контроль над деятельностью своих детей в Messenger Kids, в том числе журнал активности, который позволяет легче видеть, с кем они общаются и чем делятся. Но, как отметила Сара Перес из TechCrunch, политика конфиденциальности Facebook по-прежнему дает компании достаточно места для сбора личных данных.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook представил "тихий режим" для своего iOS-приложения.



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