Facebook представил приложение голосовых звонков CatchUp

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9499.95
ETH/USD
222.23
LTC/USD
44.95
USD/UAH
27.11
EUR/UAH
29.90
RUB/UAH
0.38
Компания Facebook,
а именно команда по новым экспериментальным продуктам представила новое
приложение для голосовых звонков CatchUp, которое показывает готовность собеседника к разговору.
Об этом сообщили в издании TJournal.
Представители Facebook утверждают, что обмен
сообщениями или видеозвонки — отличные способы быстрой коммуникации, но только
общение по телефону может предложить уникальный баланс комфорта и личного
общения.
Также в компании рассказали, что большинство людей не звонят
родственникам и друзьям или делают это реже из-за того, что не знают о готовности
собеседника к разговору. Новое приложение устранило эту проблему, поэтому
теперь пользователи CatchUp
могут связаться с близкими в удобное время.
CatchUp представлен в виде отдельного приложения, оно не встроено в
социальную сеть Facebook и не связано с ней. Также пользователю CatchUp не
обязательно регистрироваться в Facebook
для регистрации в новом приложении. Список контактов будет синхронизироваться
из телефонной книги, а не из списка друзей в социальной сети
Как сообщал портал "Комментарии", Apple зарегистрировала компанию в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости