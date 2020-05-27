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Facebook представил приложение голосовых звонков CatchUp

CatchUp показывает готовность собеседника к разговору

27 мая 2020, 19:58
Автор:

Антон Корнилов

Facebook представил приложение голосовых звонков CatchUp

Компания Facebook, а именно команда по новым экспериментальным продуктам представила новое приложение для голосовых звонков CatchUp, которое показывает готовность собеседника к разговору. Об этом сообщили в издании TJournal.

Представители Facebook утверждают, что обмен сообщениями или видеозвонки — отличные способы быстрой коммуникации, но только общение по телефону может предложить уникальный баланс комфорта и личного общения.

Также в компании рассказали, что большинство людей не звонят родственникам и друзьям или делают это реже из-за того, что не знают о готовности собеседника к разговору. Новое приложение устранило эту проблему, поэтому теперь пользователи CatchUp могут связаться с близкими в удобное время.

CatchUp представлен в виде отдельного приложения, оно не встроено в социальную сеть Facebook и не связано с ней. Также пользователю CatchUp не обязательно регистрироваться в Facebook для регистрации в новом приложении. Список контактов будет синхронизироваться из телефонной книги, а не из списка друзей в социальной сети

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Источник: https://tjournal.ru/tech/172865-facebook-predstavila-prilozhenie-dlya-golosovyh-zvonkov-catchup-ono-budet-pokazyvat-gotovnost-abonenta-pogovorit
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