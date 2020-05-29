Президент США подписал закон о социальных сетях

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Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, направленное на отмену некоторых правовых мер защиты, предоставляемых платформам социальных сетей. Это дает регулирующим органам возможность подавать судебные иски против таких фирм, как Facebook и Twitter, за то, как они контролируют контент на своих платформах.
Президент Трамп обвинил платформы социальных сетей в том, что они злоупотребляют властью, формируя собственную политику. Ожидается, что этот закон будет сталкиваться с правовыми проблемами. Юристы говорят, что Конгресс США или судебная система должны быть вовлечены, чтобы изменить текущее правовое понимание защиты социальных платформ.
В постановлении разъясняется Закон о приличии. Он предусматривает правовую защиту онлайн-платформ, таких как Facebook, Twitter и YouTube, в определенных ситуациях. Согласно статье 230 закона, социальные сети, как правило, не несут ответственности за контент, публикуемый их пользователями, но могут участвовать в "доброй самаритянской блокировке", такой как удаление контента, который является непристойным, оскорбительным или насильственным.
После подписания закона, в США пользователи смогут подавать в суд на социальные сети, которые ранее были защищены законопроектом 1996 года. Во время подписания закона, Дональд Трамп заявил, что таким образом о хочет "защитить свободу слова от одной из самых тяжелых угроз в истории США".
Трамп регулярно обвиняет платформы социальных сетей в подавлении или цензуре консервативных голосов. Ранее в среду он обвинил Twitter в вмешательстве в выборы, после того как социальная сеть добавила ссылки на проверку фактов на два из его твитов.
Как сообщало издание "Комментарии", Дональд Трамп пригрозил запретить социальные сети.
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