Президент США подписал закон о социальных сетях

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, направленное на отмену некоторых правовых мер защиты, предоставляемых платформам социальных сетей. Это дает регулирующим органам возможность подавать судебные иски против таких фирм, как Facebook и Twitter, за то, как они контролируют контент на своих платформах.

Президент Трамп обвинил платформы социальных сетей в том, что они злоупотребляют властью, формируя собственную политику. Ожидается, что этот закон будет сталкиваться с правовыми проблемами. Юристы говорят, что Конгресс США или судебная система должны быть вовлечены, чтобы изменить текущее правовое понимание защиты социальных платформ.

В постановлении разъясняется Закон о приличии. Он предусматривает правовую защиту онлайн-платформ, таких как Facebook, Twitter и YouTube, в определенных ситуациях. Согласно статье 230 закона, социальные сети, как правило, не несут ответственности за контент, публикуемый их пользователями, но могут участвовать в "доброй самаритянской блокировке", такой как удаление контента, который является непристойным, оскорбительным или насильственным.

После подписания закона, в США пользователи смогут подавать в суд на социальные сети, которые ранее были защищены законопроектом 1996 года. Во время подписания закона, Дональд Трамп заявил, что таким образом о хочет "защитить свободу слова от одной из самых тяжелых угроз в истории США".



Трамп регулярно обвиняет платформы социальных сетей в подавлении или цензуре консервативных голосов. Ранее в среду он обвинил Twitter в вмешательстве в выборы, после того как социальная сеть добавила ссылки на проверку фактов на два из его твитов.

Как сообщало издание "Комментарии", Дональд Трамп пригрозил запретить социальные сети.

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