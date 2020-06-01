Франция готова предоставить убежище опальной социальной сети

Франции с радостью примет компанию Twitter Inc. на своей територии, если платформа социальных сетей столкнется с неблагоприятной операционной средой в Соединенных Штатах, заявил в воскресенье министр по цифровым вопросам Седрик О в интервью Radio J.

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал распоряжение об ограничении защиты корпоративных социальных сетей после того, как Twitter начал выборочно проверять факты в его сообщениях на платформе. Социальная сеть назвала две поста президента "потенциально вводящими в заблуждение" и предоставила ссылки на освещение в СМИ его комментариев. Трамп обвинил компанию социальных сетей в цензуре и избирательном вмешательстве и пригрозил закрыть социальную сеть.

Французский министр по цифровых вопросам Седрик О заявил, что не связывался с Twitter, но подчеркнул, что Франция будет "очень рада" приветствовать компанию на своей територии. Он обратился к предпринимателям и исследователям в Соединенных Штатах с предложением найти дом, дружественный к технологиям и бизнесу, рассказав, что Европа открыта для "некоторой идеи Интернета и его регулирования, более гуманного и справедливого". Министр подчеркнул, что таких предпринимателей он готов приветствовать во Франции.

Как сообщало издание "Комментарии", пользователи Twitter смогут контролировать чужие комментарии.

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