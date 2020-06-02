Клон TikTok вложил 2 млрд долларов и стал самым скачиваемым приложением в США

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9513.10
ETH/USD
234.58
LTC/USD
45.57
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
30.05
RUB/UAH
0.39
Новое приложение для просмотра Zynn появилось в
Китае в начале мая в качестве клона популярного приложения TikTok и начало
платить своим пользователям за просмотры видеороликов, благодаря чему обогнало
своего главного конкурента в лице TikTok. Об этом сообщили в технологическом издании vc.ru.
Полная копия TikTok уже через месяц после запуска стала самым скачиваемым
бесплатным приложением в App Store в США. Еще в декабре 2019 года Zynn привлекла 2 миллиарда долларов
инвестиций.
Пользователи приложения Zynn могут публиковать, редактировать и
смотреть короткие видео. Это полная копия TikTok. Во время регистрации пользователь должен привязать свой
аккаунт к номеру телефона, странице в социальных сетях Facebook, Twitter или Google, а вывести
заработанные деньги можно на кошелек PayPal.
Журналисты уже протестировали приложение и рассказали, что
всего за несколько минут там реально заработать 0,12 доллара (около 3,22 грн).
Также в приложении работает стандартный принцип пирамиды: друзья пользователя
могут регистрироваться по реферальной ссылке. Приглашенный получает 1 доллара,
а пригласивший — 20 долларов. Но только один раз. За пятого приглашенного можно
получить еще 10 долларов.
"Zynn слишком хорош, чтобы быть правдой", — делится мнением
пользователь, который, по его словам, заработал $300 за два дня.
Как сообщал портал "Комментарии", TikTok заработал в апреле $78 млн и обогнал YouTube, Netflix и Tinder.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости