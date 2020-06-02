Клон TikTok вложил 2 млрд долларов и стал самым скачиваемым приложением в США

Новое приложение для просмотра Zynn появилось в Китае в начале мая в качестве клона популярного приложения TikTok и начало платить своим пользователям за просмотры видеороликов, благодаря чему обогнало своего главного конкурента в лице TikTok. Об этом сообщили в технологическом издании vc.ru.

Полная копия TikTok уже через месяц после запуска стала самым скачиваемым бесплатным приложением в App Store в США. Еще в декабре 2019 года Zynn привлекла 2 миллиарда долларов инвестиций.

Пользователи приложения Zynn могут публиковать, редактировать и смотреть короткие видео. Это полная копия TikTok. Во время регистрации пользователь должен привязать свой аккаунт к номеру телефона, странице в социальных сетях Facebook, Twitter или Google, а вывести заработанные деньги можно на кошелек PayPal.

Журналисты уже протестировали приложение и рассказали, что всего за несколько минут там реально заработать 0,12 доллара (около 3,22 грн). Также в приложении работает стандартный принцип пирамиды: друзья пользователя могут регистрироваться по реферальной ссылке. Приглашенный получает 1 доллара, а пригласивший — 20 долларов. Но только один раз. За пятого приглашенного можно получить еще 10 долларов.

"Zynn слишком хорош, чтобы быть правдой", — делится мнением пользователь, который, по его словам, заработал $300 за два дня.

Как сообщал портал "Комментарии", TikTok заработал в апреле $78 млн и обогнал YouTube, Netflix и Tinder.

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