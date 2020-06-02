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Женщины из Кремниевой долины разнесли фильм Дудя

Sillicion (W)alley собрал 30 историй женщин из Кремниевой долины

2 июня 2020, 21:41
Автор:

Антон Корнилов

Женщины из Кремниевой долины разнесли фильм Дудя

Маркетинговое издание Rusbase опубликовало видеоролик проекта Sillicon (W)alley, в котором поучаствовали 30 женщин из Кремниевой долины, среди которых инвесторы, основательницы компаний и другие успешные представительницы IT-сферы. Каждая из них рассказала свою историю успеха. Соответствующий видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале издания Rusbase.

Проект вышел спустя более месяца после выхода скандального фильма журналиста Юрия Дудя под названием "Как устроена ИТ-столица мира" о русскоязычных представителях из Кремниевой долины. Тогда Дудя раскритиковали за отсутствие женщин в видеоролике, одинаковых героях и слишком сильном противопоставлении жизни в России и США.

Видеоролик Sillicon (W)alley вышел в качестве феминистского ответа и женского взгляда на жизнь, работу и успех в Кремниевой долине.


Как сообщал портал "Комментарии", основатель российской социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о недостатках Кремниевой долины и причинах, по которым отказался от переезда туда.


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Источник: https://youtu.be/_IwZFdW7Eus
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