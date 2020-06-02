Женщины из Кремниевой долины разнесли фильм Дудя

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Маркетинговое издание Rusbase опубликовало видеоролик проекта Sillicon (W)alley, в котором поучаствовали 30 женщин из Кремниевой долины,
среди которых инвесторы, основательницы компаний и другие успешные
представительницы IT-сферы.
Каждая из них рассказала свою историю успеха. Соответствующий видеоролик
опубликован на официальном YouTube-канале
издания Rusbase.
Проект вышел спустя более месяца после выхода скандального
фильма журналиста Юрия Дудя под названием "Как устроена ИТ-столица мира" о
русскоязычных представителях из Кремниевой долины. Тогда Дудя раскритиковали за
отсутствие женщин в видеоролике, одинаковых героях и слишком сильном
противопоставлении жизни в России и США.
Видеоролик Sillicon (W)alley вышел в качестве феминистского ответа и женского взгляда на жизнь, работу и успех в Кремниевой долине.
Как сообщал портал "Комментарии", основатель российской
социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о недостатках Кремниевой долины и причинах, по которым отказался от переезда туда.
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