TikTok обвинили в предвзятом отношении к участникам протестов

Платформа для создания коротких видео TikTok принесла извинения после того, как некоторые пользователи заявили, что посты, которые содержат хэштеги Black Lives Matter и George Floyd, были подвергнуты цензуре со стороны приложения.

Приложение было обвинено в ограничении постов черных пользователей, которые утверждали, что TikTok подавляло хэштеги Black Lives Matter и George Floyd. Приложение принесло свои извинения.

"Мы признаем свою ошибку и приносим извинения нашим пользователям и сообществу черных, которые чувствовали себя без поддержки или подавленными. Мы никогда не хотим, чтобы кто-то так себя чувствовал. Мы искренне приветствуем голоса сообщества чернокожих", - заявила в своем блоге Ванесса Паппас, генеральный директор TikTok в США.

Компания обвинила в этой ситуации "технический сбой" в постах с хэштегами Black Lives Matter и George Floyd. На проблему обратили внимание, когда некоторые пользователи утверждали, что сообщения с этими хэштегами получили нулевые просмотры. Пользователи также изменили свои аватарки на поднятый черный кулак и призвали пользователей отписаться от других людей, которые не присоединились к протесту по поводу "несправедливой цензуры TikTok проти черных".

Как сообщало издание "Комментарии", клон TikTok вложил 2 млрд долларов и стал самым скачиваемым приложением в США.

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