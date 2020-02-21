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Американская компания представила супермощный гиперкар

Новая серия гиперкаров Czinger ограничивается лишь 80 моделями, которые будут стоить недешево

сегодня, 15:44
Автор:

• Зинченко Павел

Американская компания представила супермощный гиперкар

Новая американская компания Czinger полностью раскрыла свой "потрясающий, охотящийся на рекорды" гиперкар 21C и рассказала о необычайной силовой передаче, которая скрывается в нем.

Ограниченный всего 80 моделями, соперник Aston Martin Valkyrie дебютирует на автосалоне в Женеве в следующем месяце. Но теперь компания сообщила, что 21C оснащен двухцилиндровым двигателем V8 с турбонаддувом объемом 8,88 об / мин, который развивает скорость до 11 000 об / мин и передает мощность на задние колеса.

Если этого недостаточно, его также дополняют два электродвигателя, которые приводят в движение передние колеса, что дает общую мощность 1233 лошадиных сил. Снаряженная масса дорожной версии составляет 1250 кг (легкая конфигурация гусеницы составляет всего 1218 кг). Czinger заявляет, что соотношение мощности и веса составляет 1: 1 (измеряется в PS и кг). Неудивительно, что приведенные цифры ускорения ошеломляют: 0-62 миль / ч за 1,9 с, 0-186 миль / ч за 15 с и 0-248 миль / ч за едва правдоподобные 29 с. Максимальная заявленая скорость 268 миль / ч.


Отмечается, что некоторые компоненты скоростного авто были напечатаны на 3D-принтере. Портал Autocar предполагает, что, учитывая количество сделанных на заказ разработок и инноваций, вполне вероятно, что цена электрокара будет семизначной.

Как сообщало издание "Комментарии", Tesla показала первые "китайские" электрокары.


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Источник: https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/czinger-21c-hypercar-full-details-and-new-images-released
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