Геймеры помогут Ford создать новый автомобиль

Компания Ford создаст свою первую виртуальную гоночную машину и поможет ей в этом сообщество геймеров. Производитель заявил, что с помощью опросов в социальных сетях, он создаст "самый стильный автомобиль, который отвечает всем требованиям игроков".

Проект получил название Team Fordzilla P1. Его руководителями назначены сотрудники европейского конструкторского центра Ford и капитаны киберспортивных команд из Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, которые выступают под брендом Fordzilla. Опытные геймеры уверены, что Ford поможет разработать "привлекательный виртуальный спортивный автомобиль". И это не будет основано на существующей модели.

Ключевые решения по дизайну и технической начинке будущего виртуального спорткара Ford предлагает принять после консультации с игровым сообществом. Для этого компания организует опрос в социальных сетях, где участникам будет предложено высказать свое мнение относительно тонкостей организации кабины или характеристик двигателя.

Как сообщало издание "Комментарии", Ford превратят кофейные отходы из McDonald's в автомобильные запчасти.

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