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Геймеры помогут Ford создать новый автомобиль

Компания Ford надеется на помощь геймеров при разработке собственного виртуального спорткара

сегодня, 10:31
Автор:

• Зинченко Павел

Геймеры помогут Ford создать новый автомобиль

Компания Ford создаст свою первую виртуальную гоночную машину и поможет ей в этом сообщество геймеров. Производитель заявил, что с помощью опросов в социальных сетях, он создаст "самый стильный автомобиль, который отвечает всем требованиям игроков".

Проект получил название Team Fordzilla P1. Его руководителями назначены сотрудники европейского конструкторского центра Ford и капитаны киберспортивных команд из Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, которые выступают под брендом Fordzilla. Опытные геймеры уверены, что Ford поможет разработать "привлекательный виртуальный спортивный автомобиль". И это не будет основано на существующей модели.

Ключевые решения по дизайну и технической начинке будущего виртуального спорткара Ford предлагает принять после консультации с игровым сообществом. Для этого компания организует опрос в социальных сетях, где участникам будет предложено высказать свое мнение относительно тонкостей организации кабины или характеристик двигателя.

Как сообщало издание "Комментарии", Ford превратят кофейные отходы из McDonald's в автомобильные запчасти.


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Источник: https://qtelegram.com/gamers-will-help-ford-to-create-the-first-virtual-sports-car/24414/
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