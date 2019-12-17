Изобретены наушники, которые могут заряжаться от солнца

Компания JBL представила беспроводные наушники-вкладыши, которые используют солнечную энергию для обеспечения "практически неограниченного" прослушивания. Беспроводными наушниками JBL Reflect Eternal используют материал "Powerfoyle" от Exeger, который преобразует непрямой и внутренний свет, а также энергию Солнца в свободную, устойчивую энергию.



Другими словами, вне зависимости от того, находится ли пользователь на улице или дома, его наушники смогут заряжаться. Компания JBL считает, что 90 минут времени на улице достаточно, чтобы обеспечить 68 часов прослушивания. Если пользователю когда-нибудь понадобится больше энергии, он может подключить наушники через USB и получить два часа воспроизведения за 15 минут.

Другие функции включают в себя 40-мм драйверы с диапазоном частотной характеристики от 20 Гц до 20 кГц, громкую связь, возможность активировать Google Assistant или Amazon Alexa одним касанием, режим усиления окружающего звука, сопряжение нескольких устройств и многое другое. Они также имеют защиту по стандарту IPX4, поэтому могут выдержать брызги дождя или пот во время занятий спортом.

Единственным недостатком является то, что пользователю придется ждать, чтобы испытать эти наушники. Они не появятся в продаже раньше октября 2020 года.

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