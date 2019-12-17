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Китайская компания Tencent разработала собственное устройство для чтения

Китайская компания Tencent представила собственное устройство для чтения электронных книг Pocket Reader II

17 декабря 2019, 17:46
Автор:

• Зинченко Павел

Китайский техно-гигант Tencent официально запустил свое устройство для чтения электронных книг второго поколения под названием Pocket Reader II. Продукт, оцененный приблизительно в 158 долларов США и поставляется га территории Китая в нескольких цветовых вариантах.

Карманный ридер Tencent Pocket Reader II имеет размеры 145 × 75 × 8,5 мм и весит около 130 граммов. Он оснащен 5,2-дюймовым экраном с электронными чернилами с плотностью пикселей 284 PPI и 36 лампами для чтения с подсветкой.

Он оснащен новейшим чернильным экраном Carta 2 и оптической технологией из технологического стекла 2.5D AG, которая, по утверждению компании, улучшает эффект бумаги на экране. Внутри устройства используется четырехъядерный процессор A53. Устройство также поставляется с физическими клавишами, которые позволяют пользователям перелистывать страницы вверх или вниз.

Продукт также поддерживает сети мобильной связи / передачи данных 4G, а также поддерживает вызовы, обмен текстовыми сообщениями и Wi-Fi. Пользователи также имеют возможность включить режим полета одним щелчком мыши.

Tencent Pocket Reader II напрямую связан с библиотекой книжных ресурсов Tencent Reading Group. С помощью Pocket Reading и мобильного приложения для чтения QQ пользователи могут синхронизировать книжные полки, учетные записи и процесс чтения на разных платформах. Устройство также позволяет пользователям импортировать локальные книги через Bluetooth или USB, а также усилил поддержку сторонних приложений. Оно также может самостоятельно выбирать режим обновления и поддерживает больше приложений для чтения.

Как сообщало издание "Комментарии", китайская компания представила "умную" зубную щетку.


Источник: https://www.gizmochina.com/2019/12/16/tencent-pocket-reader-2-launched/
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