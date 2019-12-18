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Геймпад PlayStation 4 получит новые кнопки

Контроллер PlayStation 4 Dualshock будет усовершенствован для более удобной игры

сегодня, 16:35
Автор:

• Зинченко Павел

Сегодня компания Sony представила официальное приложение для контроллера Dualshock 4, которое называется Back Button Attachment. Оно добавляет, как следует из названия, кнопку и пару лопастей к задней части контроллера.

В официальном описании говорится, что Dualshock 4 Rear Side Key Connection Board предназначается для геймеров, которые любят соревновательные игры. Этот новый аксессуар обеспечивает расширенные богатые функции и большую скорость, сохраняя при этом комфорт и привычные ощущения от беспроводного контроллера Dualshock 4

Новое дополнение присоединяется к Dualshock через порт в нижней части контроллера. Весла могут быть сопоставлены с 16 действиями из других мест на контроллере, таких как треугольник или RI. Примечательно, что Dualshock 4 Rear Side Key Connection Board оснащен черно-белым OLED-дисплеем, на который выводится информация о назначении кнопок в режиме реального времени. Настроить клавиши можно очень быстро, кроме того, можно сохранить до трех различных профилей. Продукт был протестирован и одобрен для всех игр PlayStation VR.

Приложение будет запущено в США и Канаде 23 января 2020 года по цене около 29,99 долларов США и 39,99 долларов США.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony разработала технологию для улучшения камер на смартфонах.

Источник: http://techdeeps.com/sonys-adding-back-buttons-to-the-ps4-controller-via-this-official-attachment/
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