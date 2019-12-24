Компания Puma разработала обувь для геймеров

Когда мы говорим об акссесуарах для геймеров, то на ум приходят такие вещи, как игровые экраны, клавиатуры, мыши или специализированные гарнитуры. Тем не менее, есть еще один аксессуар, который, как ожидается, повысит производительность геймеров. Речь идет о ботинках, которые они смогут носить на ногах.

Известный бренд спортивной моды Puma провел глубокий опрос сотен профессиональных геймеров, которые часами играют и учавствуют в кибертурнирах. Результаты показывают, что удобство ног значительно повышает способность игроков концентрироваться, способствуя улучшению их результатов.



После исследования Puma приступила к созданию и выпуску "игровой" обуви. Она разрабатывалась для любителей киберспорта под названием Puma Active Gaming Footwear. Цель этой обуви - обеспечить максимальный комфорт для геймеров. Она имеет чрезвычайно тонкий дизайн, легкая и плотная, как пара носков. Геймеры могут свободно использовать обувь Puma Active Gaming Footwear в помещении, во время игры или при выходе на улицу.



В соответствии с введением Puma, эта модель игровой обуви также предлагает три отдельных режима поддержки, в том числе: режим поиска (Seek Mode): максимально обтягивает и фиксирует ногу; режим атаки (Attack Mode): создает ощущение поддержки в области стопы; режим обнаружения и защиты (Cruise & Defense Mode): удерживает пятку ровной, создавая ощущение устойчивости.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Puma представит свои первые "умные" часы.