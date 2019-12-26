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Китайский бренд Huami представит серию новых спортивных гаджетов

Компания Huami представит новые спортивные гаджеты на конференции CES 2020

сегодня, 14:11
Автор:

• Зинченко Павел

Производитель носимых устройств Huami готовится к запуску новой линейки продуктов 1 января 2020 года. Компания опубликовала тизер, где делится информацией о предстоящем запуске. В рамках тизера компания уточнила, что предстоящий состав будет известен как Huami Amazfit T-Rex. Компания, вероятно, выпустит несколько носимых продуктов в рамках серии во время запуска. Плакат-тизер включает логотип Amazfit в верхней части и форму динозавра, похожую на T-Rex. Текст Amazfit T-Rex помещается внутри фигуры вместе с датой и местом запуска.

Взглянув на отчет Gizmochina, за пределами даты запуска мы мало что знаем о Amazfit T-Rex. Неясно, на что ссылается Huami, с именем "T-Rex". В докладе предполагается, что Huami может показать серию T-Rex на выставке CES 2020 после запуска в Китае. Уже известно, что Huami проведет конференцию по запуску нового продукта в Лас-Вегасе 7 января. Хуанг Ван, генеральный директор Huami Technology, ранее намекнул на "новую категорию продуктов" для CES 2020. В дополнение к T-Rex, Huami также, вероятно, представит свои наушники TWS на мероприятии по запуску в CES.

Ван уже подтвердил, что наушники Amazfit TWS будут поставляться со встроенным датчиком сердечного ритма. В отчете утверждается, что эта функция будет полезной для пользователей, которые регулярно занимаются спортом или другими видами деятельности с высоким уровнем энергии. Наушники TWS также будут иметь улучшенную звукоизоляцию и другие функции шумоподавления.

Как сообщало издание "Комментарии", бренд Huami представил часы с гнущимся экраном.


Источник: https://www.bgr.in/wearables/amazfit-t-rex-all-set-to-launch-on-january-1-heres-everything-that-we-know-865913/
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