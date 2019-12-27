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Релиз "умных" часов Xiaomi перенесли на следующий год

Компания Xiaomi перенесет анонс новых смарт-часов на два месяца для устранения ошибок

сегодня, 12:29
Автор:

• Зинченко Павел

"Умные" часы Xiaomi Mi Watch отличаются невысокой ценой, но изначально они не были популярны среди пользователей из-за множества недостатков. В этом месяце китайская компания приняла решение убрать их с рынка. Также из-за большого количества ошибок в стандартной редакции производитель отложил анонс модели "умных" часах Mi Watch Privilege Edition.

Изначально "умные" часы Xiaomi Mi Watch Privilege Edition должны были поступить в продажу в этом месяце. Как стало известно, теперь старт продаж носимого гаджета было решено перенести на февраль следующего года. Это было официально подтверждено самой китайской компанией.

Напомним, что версия Privilege Edition отличается от обычных "умных" часов Xiaomi Mi Watch в первую очередь внешним видом. Более дорогая модель получила сапфировое стекло поверх экрана, а корпус выполнен из нержавеющей стали. Спинка изготовлена из керамики.

Ранее в этом году компания Apple представила "умные" часы с экраном, который не будет погасать.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi представила "умный" дверной глазок.

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Источник: https://www.gearcoupon.com/the-release-of-the-xiaomi-mi-watch-privilege-edition-smartwatch-is-delayed-by-2-months/
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