Китайская компания анонсировала очередные "умные" часы

Компания Xiaomi анонсировала очередные "умные" часы под названием Xiaomi Watch Color.

Как следует из названия, у этих новых "умных" часов имеются разноцветные ремешки, которые, как утверждает компания, подходят для всех случаев и полов. Компания также добавляет, что она поддерживает различные типы цветовых комбинаций.

Хотя компания объявила о выпуске часов Xiaomi Watch Color, она еще не раскрыла подробностей, связанных с ее спецификациями, вариантами и ценами. Тем не менее, Xiaomi подтвердила, что "умные" часы будут доступны для покупки в Китае с 3 января.

Если верить слухам, то этот предстоящий "умный" носимый продукт от китайской компании будет иметь такой же набор функций и характеристик, что и Huami Amazfit GTR. Он может быть оснащен 1,39-дюймовым круглым дисплеем с разрешением экрана 454 x 454 пикселя и оснащен различными датчиками, включая датчик частоты сердечных сокращений, акселерометр, барометр, а также такие функции, как водонепроницаемость 5ATM и другие.

Анонс "умных" часов Xiaomi Watch Color произошел через несколько недель после того, как компания запустила Mi Watch Forbidden City Edition на своей краудфандинговой платформе по цене 186 долларов по сравнению с обычной ценой в 243 доллара. По дизайну часы очень похожи на Mobvoi Ticwatch C2.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi представила "умный" дверной глазок.