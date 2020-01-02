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Компания Klipsch представит беспроводные наушники с искусственным интеллектом

Klipsch расширила свой модельный ряд беспроводных наушников тремя новыми моделями

сегодня, 13:22
Автор:

• Зинченко Павел

Уже второй год подряд компания Klipsch представляет новые беспроводные наушники на выставке потребительской электроники CES. В прошлом году она впервые представила наушники T5 True Wireless. Теперь компания расширяет свой модельный ряд еще тремя беспроводными моделями.

Интеллектуальные наушники Klipsch T10 True Wireless и T5 True Wireless ANC включают AI, средства управления жестами и активное шумоподавление. Хотя детали об ИИ ограничены. Все, что известно, это то, что у них есть "операционная система со встроенным искусственным интеллектом". Вкладыши T10 меньше, чем у большинства настоящих беспроводных наушников. Они будут доступны осенью 2020 года по цене $ 649. T5 True Wireless ANC также будут доступны осенью 2020 года, но они будет стоить значительно дешевле: $ 299.

Klipsch также разрабатывает спортивную версию T5. Компания утверждает, что "прочные наушники" и их корпус пыле- и водонепроницаемы. Они имеют степень защиты IP67, а чехол предлагает как удаление влаги, так и беспроводную зарядку. Они поставляются с тремя размерами безбашеных ушных крылышек. T5 поступят в продажу летом 2020 года по цене 229 долларов.

Все наушники будут работать с новым приложением Klipsch Connect, которое позволяет пользователям персонализировать настройки эквалайзера, загружать обновления, контролировать уровень заряда батареи и обращаться в службу поддержки. Приложение уже доступно для пользователей.

Как сообщало издание "Комментарии", Realme представит собственные беспроводные наушники.

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Источник: https://www.engadget.com/2020/01/02/klipsch-true-wireless-t5-t10-sport/
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