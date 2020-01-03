"Белые" хакеры взломали игровую приставку Nintendo Switch Lite

"Белые" хакеры из компании Team-Xecuter продемонстрировал новое программное обеспечение Nintendo Switch Lite, работающее под заказ, с использованием моддинг-чипа.

По словам хакеров, им удалось установить пользовательскую операционную систему на новой модели Switch Lite. Это было возможно уже на оригинальной модели Switch, но Nintendo выпустила аппаратную версию в прошлом году, чтобы исправить эту оплошность. Team-Xecuter позже утверждала, что взломала эту ревизию, хотя никаких реальных доказательств предоставлено не было. Недавно было выпущено видео, демонстрирующее Switch Lite под управлением SX OS 3.0. Использование этой операционной системы позволяет пользователям устанавливать на коммутаторе программное обеспечение homebrew, включая пользовательские приложения и, возможно, игры.





Видео также показывает, что игра запускается через приложение Album - что невозможно из-за розничной ОС Switch. Ожидается, что модчип будет выпущен в начале 2020 года и должен также работать на новых моделях Nintendo Switch. Цена на чип не была объявлена.

Nintendo Switch теперь доступен по всему миру. Nintendo выпустила свою гибридную платформу еще в 2017 году. Более компактная и облегченная версия Switch, Switch Lite, была выпущена в начале этого года вместе с аппаратной версией оригинального Switch, которая обеспечивает более длительное время автономной работы.

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