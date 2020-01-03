Компания D-Link представила роутеры с поддержкой Wi-Fi 6

Компания D-Link обновила линейку сетевого оборудования и анонсировала целый ряд новых маршрутизаторов Wi-Fi, каждый из которых поддерживает ячеистую систему Wi-Fi. Некоторые из новых маршрутизаторов Wi-Fi, представленных D-Link, также поддерживают Wi-Fi 6. Новые маршрутизаторы компании поставляются с улучшенным родительским контролем и интерактивным подходом, позволяющим пользователям быстро создавать профили для каждого члена семьи, а также добавлять новые устройства и устанавливать расписания. D-Link выпустила в общей сложности семь маршрутизаторов Wi-Fi, три расширителя диапазона и выделенную домашнюю ячеистую систему.

D-Link сообщает в своем пресс-релизе, что его новые маршрутизаторы Wi-Fi также объединяются с более сильной поддержкой шифрования WPA3, голосовой совместимостью с подобными Google Assistant, Alexa и BSS Coloring. Но это не все. Новые маршрутизаторы Wi-Fi от D-Link также позволяют интегрировать IFTTT и могут способствовать быстрому решению проблем посредством поддержки чата через приложение D-Link Wi-Fi. По имеющимся сведениям, лучший в своем роде маршрутизатор Smart AX5400 Mesh Wi-Fi 6 оснащен двумя портами USB и четырьмя портами Ethernet. Он поступит в продажу в первом квартале 2020 года по цене $ 279,99.

Ниже находится маршрутизатор Smart AX2400 Mesh Wi-Fi 6 по цене $ 159,99, который появится в продаже в третьем квартале 2020 года, а маршрутизатор Smart AX1800 Mesh Wi-Fi 6 будет доступен со второго квартала 2020 года за $ 139,99. Модели, не поддерживающие Wi-Fi 6, включают в себя маршрутизатор AC1750 Mesh Wi-Fi и маршрутизатор AC1900 Mesh Wi-Fi, которые будут доступны в первом квартале текущего года по цене 99,99 и 119,99 долл. США. Расширители D-Link AC1750 и AC1950 Mesh Wi-Fi также появятся на рынке в первом квартале 2020 года.

Как сообщало издание "Комментарии", Google представила маршрутизатор Nest Wifi.