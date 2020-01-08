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НОВОСТИ Все новости

Компания Intel создала собственный складной ноутбук

Intel разработала необычный прототип ноутбука, использовав новую технологию

сегодня, 12:26
Автор:

• Зинченко Павел

Благодаря новой технологии сложных дисплеев, компания Intel создала интересный прототип, который предлагает "маленький ноутбук с большим экраном".

Прототип называется Horseshoe Bend. OLED-дисплей имеет диагональ 4: 3 и 17,3 дюйма в развернутом виде, что означает, что он намного ближе к традиционному размеру ноутбука. Также есть подставка в стиле Surface, так что пользователь может использовать полный размер дисплея в сочетании с беспроводной клавиатурой. Наиболее распространенный режим работы, скорее всего, чем-то похож на ноутбук, где контент и пользовательский интерфейс находятся под пальцами пользователя, а также перед его лицом. 


Horseshoe Bend построен на основе новой 10-нм архитектуры Intel Tiger Lake, которая будет выпущена на ноутбуках в конце этого года. Она позволяет использовать корпус толщиной 7 мм с TDP 9 Вт и без активного охлаждения. Устройство работает на обычной Windows 10, но Intel ожидает, что позже будет внедрена грядущая Windows 10X от Microsoft.

Компания Intel будет продвигать этот форм-фактор в дальнейшем. Она планирует сотрудничать с несколькими производителями, чтобы активизировать разработку этих устройств в не столь отдаленном будущем.

Как сообщало издание "Комментарии", Intel разрабатывет игровой контроллер.

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Источник: https://www.theverge.com/2020/1/6/21054029/intel-horseshoe-bend-foldable-pc-concept-oled-display-first-look-ces-2020
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