Создан жилет, который показывает настроение собаки

Владельцы собак часто чувствуют особую эмоциональную связь со своими пушистыми друзьями, но новый жилет предлагает владельцам точно понять, что думает их питомец. Портал CNET сообщает, что японская компания Langualess создала клипсу Inupathy, которая измеряет частоту сердечных сокращений собаки. Она была продемонстрирован на этой неделе на выставке бытовой электроники CES 2020 в Лас-Вегасе, а запуск в США запланирован на конец этого года.

Жилет анализирует частоту сердечных сокращений и прогнозирует эмоциональное состояние животного, отображая его в цветовой форме на жилете. Данные получены благодаря тестам на реальных собаках - животным давали лакомство и измеряли частоту сердечных сокращений. Жилет передает данные в приложение, которое позволяет владельцам отслеживать эмоциональное состояние своей собаки с течением времени. Если жилет показывает синий свет, животное расслаблено. Красный же свет показывает волнение.





Исследование, проведенное в прошлом году, показало, что люди могут "читать" эмоции собаки, но способность распознавать их приобретается с возрастом и опытом. Исследователи пригласили для участия в эксперименте 89 взрослых участников и 77 детей. Им дали фотографии собак, шимпанзе и людей, и попросили их оценить, насколько персонажи на картинках демонстрируют счастье, грусть, гнев или страх. Эксперимент показал, что пожилые люди лучше распознавали эмоции собаки.

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