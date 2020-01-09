Американская компания Razer представила новый геймпад для смартфонов

В партнерстве с компанией Gamevice Razer представила новый мобильный игровой контроллер на CES 2020. Названный "Razer Kishi", геймпад напоминает набор контроллеров Nintendo Joy-Con, которые подключаются к смартфону. Несмотря на то, что общий дизайн немного громоздкий, кнопки, D-pad и расположение джойстиков идентичны.



Это не первый выход Razer на рынок мобильных контроллеров. В 2014 году компания объявила о выпуске геймпада Junglecat для iPhone 5 и 5s. Но затем Razer отменил его перед запуском. Еще в октябре Razer обновил Junglecat с совершенно новым дизайном в стиле Joy-Con. На этот раз Razer ориентируется на рынок Android. Тем не менее, устройство было задумано для использования с Razer Phone 2 и, как таковое, совместимо только с тремя другими устройствами Android. На даный момент не планируется расширять его на другие телефоны.

В случае с Razer Kishi, компания решила сделать его широко совместимым, включая подключение через порты USB-C и Lightning. Таким образом, большинство Android и iPhone будут совместимы с ним, что решает проблему ограниченного рынка предидущего контроллера. В отличие от Junglecat, который подключается через Bluetooth, Razer Kishi подключается напрямую к смартфону. Небольшое дополнительное энергопотребление означает более короткое время воспроизведения, но у Kishi есть сквозной порт, поэтому геймеры смогут заряжать телефон во время игры.

Геймпад Razer Kishi выйдет в начале 2020 года, но цена пока не разглашается. Однако, поскольку обе версии Junglecat были представлены в пределах 100 долларов, следует ожидать аналогичные цены на Kishi.

Как сообщало издание "Комментарии", Razer представила новые геймерские наушники.