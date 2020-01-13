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Китайская компания представила полностью прозрачный телевизор

Китайская компания Skyworth представила прозрачный OLED-телевизор на выставке CES 2020

сегодня, 16:59
Автор:

• Зинченко Павел

Китайский производитель Skyworth продемонстрировал прозрачный OLED-телевизор на CES 2020. Интересно, что телевизор предлагает специальный "полупрозрачный" режим. Skyworth, вероятно, будет использовать 55-дюймовые прозрачные OLED-панели LG. LG начала выпускать коммерческие прозрачные OLED-панели еще в начале 2019 года.

Прозрачные OLED-дисплеи LG имеют яркость 150 кд / м2 (пиковая яркость белого 400 кд / м2), прозрачность 38% и цветовую гамму 120% NTSC. На сегодняшний день компания удвоила производство прозрачных OLED-телевизоров и предоставляет свои дисплеи другим производителям, включая Panasonic. LG видит возможные применения OLED-телевизоров в витринах магазинов, на фасадах зданий, на выставочных площадях и в аэрокосмической промышленности.


Напомним, что в конце прошлого года компания LG также представила необычный теле-дизайн. Южнокорейский производитель работает над созданием телевизора с гибким экраном, который может складываться подобно гармошке.

Как сообщало издание "Комментарии", LG представит новые ноутбуки на выставке CES-2020.


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Источник: https://www.oled-info.com/skyworth-demonstrates-transparent-oled-tv-prototype
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