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Китайская компания представила оригинальную "женскую" клавиатуру

Компания Xiaomi представила клавиатуру, клавиши которой напоминают набор губной помады

сегодня, 16:25
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Xiaomi представила новую "женскую" клавиатуру, которая визуально напоминает набор губной помады. Стоимость "губной помады" Luofei Dot составляет 95 долларов.

Новое устройство от китайской компании имеет вес около 800 грамм. У Luofei присутствуют кабель и беспроводные соединения, которые входят в комплект клавиатуры. Это небольшой адаптер, который подключается к компьютеру через разъем USB. Устройство может работать с операционными системами Windows, macOS, iOS и Android. Главной особенностью Luofei Dot Lipstick является встроенный аккумулятор с четырьмя тысячами миллиампер-часов. Одного заряда хватает примерно на месяц активного использования.

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Визуально клавиатура Luofei Dot напоминает старую пишущую машинку, но вместо кнопок она имеет круги разного цвета, которые издалека напоминают трубочки губной помады. Все клавиши покрыты специальным составом ColorStay. Они не загрязняются в течение длительного времени. Пока устройство доступно только на внутреннем рынке Китая и в интернет-магазине дочерней компании Xiaomi Youpin.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi представила собственную "умную" кровать.


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Источник: https://thetimeshub.in/xiaomi-has-developed-a-female-mechanical-keyboard/4990/
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