В Лондоне представили ноутбуки для студентов

На выставке BETT 2020 в Лондоне Acer анонсировала несколько новых ноутбуков для рынка образовательных услуг. Есть два новых ПК с Windows 10, TravelMate B3 и TravelMate Spin B3, раскладушка и кабриолет, соответственно.

Помимо форм-фактора оба ноутбука довольно похожи. Они включают в себя процессоры Intel Pentium или Celeron и 11,6-дюймовые HD-дисплеи. Кабриолет имеет поддержку пера Wacom AES. Они рассчитаны на долговечность и соответствует стандарту MIL-STD-810G. По словам представителя Acer, они могут справляться с "ударами и разливами, которые являются частью повседневной студенческой жизни". У них есть такие характеристики, как усиленные углы и амортизирующий резиновый бампер.

TravelMate B3 и TravelMate Spin B3 появятся в продаже в апреле. Их цена 239 и 329 долларов соответственно.

Ноутбук Chromebook C871 имеет процессоры Intel Core 10-го поколения (Core i3-10110U). Он также имеет 12-дюймовый экран HD + с соотношением сторон 3: 2. Acer заявляет, что Chromebook C871 даже мощнее, чем стандарты MIL-STD-810G, так как он имеет усиленный шарнир, разработанный таким образом, чтобы ученики могли его поднять за дисплей и не повредить. Он может выдержать 132 фунта нисходящей силы, поэтому способен выжить, если на него наступит ученик. Также ноутбук может выдержать падение с высоты до одного метра.

Chromebook C871 появится в продаже в Северной Америке в марте по цене от 329,99 долларов США, а в мае в EMEA - от 299 евро.

Как сообщало издание "Комментарии", британская компания представила ноутбук с семью экранами.

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