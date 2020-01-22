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Китайская компания создала велотренажер с огромным дисплеем

Велотренажер от Xiaomi Youpin имеет сенсорный экран, размером не менее 19,5 дюймов, а также записанные тренировочные программы

22 января 2020, 15:33
Автор:

• Зинченко Павел

Новый велотренажер Xiaomi Youpin предназначен для тех пользователей, которые хотят устроить спортзал у себя дома. На тренажере есть огромный сенсорный экран с видео-уроками. Велосипед довольно дорогой, чтобы ориентироваться на китайский рынок - его цена колеблется от 1305 евро. Но єто хорошее решение для тех, кто не хочет время от времени платить за тренажерній зал.

Все больше и больше людей предпочитают заниматься на тренажере дома, причем не только с гантелями или тренировочными скамьями, но и с велосипедами. Xiaomi Youpin выпустила новый продукт, связанный с тренировками и фитнесом, под названием YESOUL Beast Smart Bike V1-PLUS. Он отличается наличием сенсорного экрана, размером не менее 19,5 дюймов. На этом экране отображаются живые уроки, а также предварительно записанные тренировочные программы и множество материалов с помощью приложения Yesoul. Если пользователю этого мало, он всегда может заказать до 3000 учебных курсов, которые адаптируются к его требованиям.  На экране также отображаются данные упражнений в режиме реального времени, чтобы пользователь мог знать, насколько эффективны тренировки и насколько велик прогресс.

Размеры тренировочного велосипеда Xiaomi составляют 145 см в длину, 53 см в ширину и 130 см в высоту. Он имеет рабочий механизм, который отказывается от традиционных тормозных колодок, и вместо этого использует магнитное сопротивление и систему ременного привода, чтобы обеспечить максимально тихий и эффективный процесс педалирования.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi представила собственную "умную" кровать.


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Источник: https://www.thedigitnews.com/xiaomi-prepare-a-training-bike-with-a-19-5-inch-screen-to-do-sports-at-home/
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