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Китайский бренд разработал «умные» часы со сменным циферблатом

Генеральный директор Redmi объявил, что компания намеревается выпустить "умные" часы в ближайшем будущем

сегодня, 15:14
Автор:

• Зинченко Павел

В ноябре 2019 года генеральный директор компании Redmi Лу Вейбинг сообщил, что компания намеревается выпустить "умные" часы в ближайшем будущем. Однако, как оказалось мы сначала получим фитнес-трекер Redmi. Китайский ведущий портал Digital Chat Station поделился информацией о грядущем фитнес-трекере на Weibo. В сообщении говорится, что дизайн и функции были найдены в приложении Mi Fit.

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Если верить изображению выше, устройство будет черного цвета и будет иметь небольшой дисплей с толстой рамкой. Кроме того, оно имеет емкостную кнопку в нижней части экрана, которая видна в виде тонкой белой линии. Информация, найденная в приложении, гласит, что фитнес-трекеры также будут оснащены сменными циферблатами. Также будут присутствовать другие функции, такие как будильник, датчик частоты сердечных сокращений, поддержка оплаты через NFC, а также поддержка управления воспроизведением музыки.

Фитнес-трекер может достичь нового рубежа, поскольку может стоить дешевле, чем в серии Mi Band. К сожалению, у нас нет информации о том, когда он будет запущен. Тем не менее, новая сертификация в Бюро индийских стандартов - красноречивый намек на то, что запуск произойдет в ближайшее время. Запрос на сертификацию для Redmi Smartwatch с номером модели HMSH01GE был выпущен в прошлую среду.

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Стоит отметить, что хотя сертификат описывает его как "умные" часы, есть вероятность, что это будет фитнес-трекер. В конце концов, BIS объединяет все "умные" носимые устройства в категорию "умных" часов. Если это Redmi Fitness Tracker, то компания также ориентируется на Индию как на рынок запуска.

Как сообщало издание "Комментарии", Redmi K30 официально вышел в Китае.


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Источник: https://www.gizchina.com/2020/01/26/redmi-fitness-tracker-design-and-features-teased-by-mi-fit-app/
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