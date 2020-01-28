Производство Apple под угрозой срыва из-за вируса в Китае

Большую часть iPhone собирают на двух фабриках - Foxconn (дочерняя компания Hon Hai) и Pegatron, которые находятся в 500 км от Ухань, в котором и началась эпидемия коронавируса. В итоге, фабрику в провинции Хэнань могут закрыть на карантин.



Аналитик Bloomberg Мэтью Кантерман отметил, что число подтвержденных случаев заболевания в провинции Хэнань увеличивается. На долю провинции приходится четверть китайского экспорта смартфонов. В прошлом году китайский экспорт составил 27% мировых продаж смартфонов. Впрочем, в Foxconn Bloomberg сообщили, что принимают меры для выполнения своих международных обязательств по поставкам.



Как ранее сообщало издание "Комментарии", компания Xiaomi сворачивает бизнес из-за коронавируса. Компания Xiaomi официально объявила, что закроет все розничные магазины, расположенные в разных городах Китая. Причиной этого послужила эпидемия нового коронавируса, которая бушует в Китае и уже наблюдается в некоторых других странах мира.



Магазины будут закрыты с 28 января по 3 февраля, если ситуация не ухудшится. В опубликованном отчете говорится о необходимости облегчить работу по предотвращению и борьбе с эпидемией.



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