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Apple может представить еще один смартфон - iPhone 12 mini

Ожидается, что уже в сентябре корпорация представит обновленную линейку iPhone 12

сегодня, 21:25
Автор:

• Олеся Солдатенко

В течение нескольких последних лет компания Apple анонсировала две или три модели смартфонов ежегодно. По данным инсайдеров, в 2020 году  Apple может представить рекордное количество новинок - кроме преемника iPhone SE, представят три базовые версии iPhone 12 и более компактную версию - iPhone 12 mini.

Ожидается, что iPhone SE 2 и iPhone 9 анонсируют в марте 2020 года. А в сентябре корпорация представит обновленную линейку iPhone 12, включая уменьшенную версию смартфонов.

5,4-дюймовый смартфон будет отличаться от "бюджетного" гаджета - функционально и внешне он будет больше похож на iPhone 12, чем на iPhone 8. В продажу также поступят 6,1-дюймовый базовый iPhone, 6,1-дюймовый iPhone Pro и  6,7-дюймовый iPhone Pro Max.

Хотя iPhone 12 и iPhone 12 Pro будут оснащены дисплеями одинаковой диагонали, они будут отличаться конфигурацией основной камеры - два и три сенсора соответственно. Модель Pro Max также получит модуль с тремя датчиками (вероятно, третий модуль будет оснащен телеобъективом).  Все четыре новинки получат экраны с частотой обновления 120 Гц и 5G-модемы.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", инсайдер раскрыл характеристики двух новых смартфонов Motorola.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MyHD8aRGAes&feature=emb_title
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