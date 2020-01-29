Xiaomi выпустила медицинские маски для защиты от коронавируса

С учетом быстрого распространения коронавируса в Китае краудфандинговая площадка Xiaomi Youpin представила специальный продукт для защиты от коронавируса. Новый товар китайской компании оказался настолько популярным, что это привело к неожиданным техническихм проблемам на сайте. Об этом сообщает Gizmochina.



Во вторник, 28 января, на сайте Xiaomi Youpin появилась партия медицинских масок. За повышенного спроса на продукт сайт решил ограничить количество упаковок, продавая каждому пользователю не более одной упаковка. Она содержит 20 масок и стоит около 5,75 долларов (ориентировочно 140 гривен по курсу по состоянию на 29 января 2020 года).



Также для клиентов из провинции Хубэй, что находится в эпицентре очага эпидемии, предусмотрены специальные скидки. Со стартом продаж произошел стремительный приток посетителей на сайт - это временно вывело его из строя. Xiaomi даже выпустила соответствующее заявление, в котором объяснила, что трафик превысил все ожидания и сервер просто не справился с обработкой информации. Представители компании пообещали снова организовать торговлю, как только поступит очередная партия товара.



Ранее, по данным китайских СМИ, Xiaomi бесплатно отправила маски жителям, которые находятся на карантинной территории, включая провинцию Ухань, с которой, вероятно, и началась эпидемия.



Как ранее сообщало издание "Комментарии", Xiaomi представила клавиатуру в виде набора помад.



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