Против коронавируса: Xiaomi представила новую лампу для стерилизации

В условиях эпидемии коронавируса Xiaomi выпустила несколько продуктов, которые могут помочь гражданам бороться с этим злом. В настоящее время компания выпустила новую ультрафиолетовую лампу для стерилизации под платформой Youpin Crowdfunding. Устройство называется лампой для стерилизации Xiaoda и продается по доступной цене 11 долларов. Это оказалось популярным продуктом.

Данные, полученные на краудфандинговой странице Youpin, показывают, что за четыре дня лампа смогла заработать 4 492 503 юаня. С тех пор эта цифра превысила 6,6 млн юаней на момент составления этой статьи. Кроме того, более 84 000 человек поддержали краудфандинговую деятельность.

Устройство является портативным. Ее размер подобен размеру банки кока-колы. Оно имеет форму микрофона в стиле ретро и может быть использовано во многих местах. Лампа может удалять вирусы и запахи с одежды в спальне, а также из холодильника. Она также может стерилизовать мертвые углы ванной без циркуляции воздуха. В гостиной она снижает риск перекрестного заражения, если внутри находятся люди.





В УФ-стерилизующей лампе Xiaoda для дезинфекции и стерилизации используется широкий спектр ультрафиолетового света. По сравнению с традиционной стерилизацией люминесцентной лампой, эта маленькая стерилизационная лампа использует двойную дезинфекцию ультрафиолета и озона, которая эффективно убивает 5 распространенных бактерий в воздухе, а уровень стерилизации достигает 99,9%. В целях безопасности устройство включается только через 30 секунд после включения. Устройство оснащено литиевой батареей емкостью 700 мАч и зарядкой USB. Устройство может полностью дезинфицировать помещение за 30 минут, в зависимости от размера.

Ожидается, что УФ-стерилизатор Xiaoda поступит в продажу с 20 февраля.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi выпустила медицинские маски для защиты от коронавируса.

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