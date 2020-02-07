Немецкая компания представила "умные" очки для фабричных рабочих

Немецкая компания носимых технологий, которая называется Ubimax, представила свои собственные "умные" очки в Японии. Разработчики сообщили, что система дополненной реальности, которой они снадбили очки, поможет сделать труд фабричных рабочих намного эффективней.

Немецкие "умные" очки позволяют работникам получать инструкции относительно выполнения сложных задач, а не обращаться за помощью к коллегам или копаться в руководстве. В то же время, менеджеры могут отслеживать текущую работу с помощью камеры, установленной на очках.

Ubimax также заверила, что менее опытные работники больше всего выиграют от повышения эффективности. Компания сообщила, что более 350 компаний по всему миру уже используют эту систему.

Напомним, что над созданием "умных" очков работает несколько технологических гигантов, в том числе Apple и Google. 23 октября свои "умные" очки VR Glass официально представила китайская компания Huawei.

Как сообщало издание "Комментарии", американская компания Narbis представила очки, которые не позволят отвлечься.

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