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Компания Samsung анонсировала громадный телевизор

Настенный телевизор Samsung имеет 583-дюймовий дисплей и расширенную функциональность

сегодня, 11:37
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Samsung анонсировала громадный телевизор

Компания Samsung Electronics анонсировала новый настенный телевизор The Wall с расширенными функциями. Компания также представила новый улучшенный цифровой флипчарт Samsung Flip 2, а также дисплеи QLED 8K SMART. 

Настенный модульный телевизор  The Wall был впервые представлен в прошлом году благодаря инновационному использованию компанией Samsung технологии microLED. Инновации теперь вышли на другой уровень, поскольку теперь они позволяют использовать совершенно новые функции в цифровом табло. Wall Luxury представляет непревзойденный визуальный опыт с множеством функций, доступных вплоть до 292-дюймовой версии 8K. Линейка Samsung The Wall может похвастаться безграничными возможностями, когда речь идет о размере, разрешении или соотношении. Такэе следует отметить, что все дисплеи полностью без рамки.

Последняя итерация применяет лучшие в отрасли визуальные возможности для широкого спектра коммерческих приложений, от диспетчерских до радиовещательных центров, лобби, дизайнерских центров и многого другого. The Wall предлагает широкий спектр настраиваемых размеров и соотношений: от 219- и 292-дюймовых версий 4K, до 437- и 583-дюймовых версий 8K, самой большой из когда-либо представленных. The Wall будет доступен по всему миру, начиная с проведения выставки ISE 2020 в Амстердаме с 11 по 14 февраля 2020 года.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung запатентовала новый гаджет с гибким дисплеем.


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Источник: https://www.gizmochina.com/2020/02/10/samsung-expands-the-wall-tv-lineup-with-up-to-583-inch-8k-for-business-use/
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