Компания Samsung анонсировала громадный телевизор

Компания Samsung Electronics анонсировала новый настенный телевизор The Wall с расширенными функциями. Компания также представила новый улучшенный цифровой флипчарт Samsung Flip 2, а также дисплеи QLED 8K SMART.

Настенный модульный телевизор The Wall был впервые представлен в прошлом году благодаря инновационному использованию компанией Samsung технологии microLED. Инновации теперь вышли на другой уровень, поскольку теперь они позволяют использовать совершенно новые функции в цифровом табло. Wall Luxury представляет непревзойденный визуальный опыт с множеством функций, доступных вплоть до 292-дюймовой версии 8K. Линейка Samsung The Wall может похвастаться безграничными возможностями, когда речь идет о размере, разрешении или соотношении. Такэе следует отметить, что все дисплеи полностью без рамки.

Последняя итерация применяет лучшие в отрасли визуальные возможности для широкого спектра коммерческих приложений, от диспетчерских до радиовещательных центров, лобби, дизайнерских центров и многого другого. The Wall предлагает широкий спектр настраиваемых размеров и соотношений: от 219- и 292-дюймовых версий 4K, до 437- и 583-дюймовых версий 8K, самой большой из когда-либо представленных. The Wall будет доступен по всему миру, начиная с проведения выставки ISE 2020 в Амстердаме с 11 по 14 февраля 2020 года.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung запатентовала новый гаджет с гибким дисплеем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!