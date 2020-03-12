Компания Logitech создала уникальное беспроводное зарядное устройство

На этой неделе компания Logitech представляет новую линейку беспроводных зарядных устройств. Она включает в себя три разных беспроводных зарядных устройства, но главное - это новая док-станция для зарядки 3-в-1.

Новая док-станция для зарядки 3-в-1 от Logitech позволяет пользователям заряжать свои iPhone, Apple Watch и AirPods одновременно. Идея во многом похожа на отмененное устройство AirPower от Apple.

Для трех устройств Logitech предусмотрены три зоны зарядки. Док-станция для зарядки стоит 130 долларов, поэтому она не дешевая, но может стоить того, если вы действительно хотите использовать беспроводную связь. Logitech заявляет, что ее новая линейка устройств предлагает первую зарядку для устройств Apple (7,5 Вт) и Samsung (9 Вт) и имеет сертификат Qi. Они также включают датчики тепла и "алгоритмы", которые помогают предотвратить перегрев и управлять температурой.





Итак, что насчет двух других зарядных устройств? Беспроводная зарядная подставка стоимостью 60 долларов позволяет заряжать телефон, когда вы совершаете видеозвонки и так далее. А еще есть беспроводная зарядная панель стоимостью 40 долларов, на которую вы можете просто положить свое устройство. Как и док-станция для зарядки 3-в-1, подставка для беспроводной зарядки выполнена в графитовом и белом цветах. С другой стороны, беспроводная зарядная панель поставляется в цвете графит, белый, сиреневый и синий шалфей.

Как сообщало издание "Комментарии", китайская компания Xiaomi создала зарядное устройство для путешествующих.

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