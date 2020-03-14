Смарт-очки Google адаптируют для слепых и слабовидящих

Голландский стартап объединился с Google Glass, чтобы создать набор очков на основе искусственного интеллекта, которые помогают слепым и слабовидящим людям видеть. Очки извлекают визуальную информацию из изображений людей, вещей и общественного транспорта, а затем говорят о них вслух. "Умные" очки могут читать текст из книг, называть друзей, анализируя их лица, и описывать окружение, такое как знаки поездов и опасности на улицах.

Владелец может использовать очки, чтобы прочитать рецепт из кулинарной книги, добраться до продуктового магазина, найти ингредиенты на полках, а затем вернуться домой, чтобы приготовить блюдо. Посмотрите, как это работает в видео ниже.

Инструмент был разработан Envision, компанией, базирующейся в Гааге. Envision утверждает, что это самое быстрое и точное распознавание текста (OCR), способное читать любой текст на более чем 60 языках, написанных на любой поверхности, от пищевых этикеток до рукописи.





Предварительные заказы на "умные" очки начались сегодня по сниженной стартовой цене в 1699 долларов. Они начнут продаваться по цене 2099 долларов, как только в августе 2020 года начнутся поставки.

Как сообщало издание "Комментарии", Alphabet заявил о возобновлении продаж Google Glass.

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