Компания Xiaomi представит "умную" смарт-колонку

Компания Xiaomi запатентовала новый "умный" динамик. Патент был опубликован на веб-сайте Китайского национального управления интеллектуальной собственности (CNIPA). Прилагаемые схемы для интеллектуального динамика с цилиндрическим дизайном очень похожи на Apple HomePod.

Предполагается, что интеллектуальный динамик будет поставляться с выводом звука на 360 градусов и может включать в себя сенсорную поверхность, которая позволит пользователям взаимодействовать с устройством, даже если голосовые команды не работают. Верхняя часть динамика может иметь круглую дискообразную поверхность, которая может предлагать две вещи - мини OLED-дисплей для отображения состояния подключения, громкости и тому подобное или сенсорную поверхность для элементов управления на основе жестов. Какой из них будет принят Xiaomi, пока не известно.

Тем не менее, более вероятно, что верхняя часть Xiaomi Smart Speaker будет оснащена сенсорной системой управления, поскольку на устройстве нет кнопок управления. Хотя интеллектуальные динамики работают от голосовых помощников, они также оснащены физическими кнопками для управления различными аспектами устройства.

Если устройство предназначено только для китайского рынка, то вероятнее всего Xiaomi будет использовать собственный "умный" помощник XiaoAI. Но если у компании есть планы сделать колонку доступной и в других регионах, то возможно компания будет использовать Google Assistant или Amazon Alexa.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi анонсировала сразу две модели смарт-часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!