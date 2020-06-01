Китайская компания представит свой первый ноутбук

Компания Xiaomi собирается выпустить свой первый ноутбук в Индии в этом месяце. Новый отчет утверждает, что Xiaomi RedmiBook 13 дебютирует 11 июня. Далее отмечается, что первый ноутбук Xiaomi будет переименован в RedmiBook 13 и будет продаваться под брендом Mi в Индии. Xiaomi сообщает о своем выходе на рынок ноутбуков уже несколько недель.

Дату запуска, о котором сообщает издание 91mobiles, назвал инсайдер Ишан Агарвал. В отчет также включены маркетинговые материалы, используемые Xiaomi для продвижения устройства в Индии. Это говорит о том, что Xiaomi готовит к запуску RedmiBook 13 с декабря 2019 года.

Изображения тизеров, которыми поделился Агарвал, подтверждают дизайн тонкой панели и процессор Intel. Xiaomi также подтвердила, что ее первый ноутбук в стране будет не таким доступным, как смартфоны Redmi. Тизеры подчеркивают элегантный дизайн и дисплей с более тонкими безелями. Китайская компания также сообщает о 1С зарядке в социальных сетях, но спецификации пока не подтверждены и не раскрыты компанией.

RedmiBook 13 был выпущен в декабре 2019 года в Китае со стартовой ценой в 4 199 юаней за базовую модель. Этот конкретный вариант оснащен чипсетом Intel Core i5. Модель с процессором Core i7 была представлена ​​по цене 5 199 юаней. Похоже, первый ноутбук Xiaomi будет конкурировать с Falkon Aerbook от Flipkart с точки зрения цены и основных характеристик. Как следует из названия, RedmiBook 13 будет оснащен 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD 1920 x 1080 пикселей.

Как сообщало издание "Комментарии", дочерняя компания Xiaomi представила свой первый монитор.

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