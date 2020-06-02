Стали известны характеристики нового смарт-телевизора Nokia

Компания Nokia подтвердила, что представит новую модель смарт-телевизора 4 июня в Индии. В преддверии официального запуска ключевые характеристики будущей новинки появились в магазине Flipkart.

Страница тизера раскрывает некоторые особенности телевизора, включая его поддержку Dolby Audio и DTS TruSurround. 43-дюймовая панель имеет разрешение UHD (4K) и поддерживает Dolby Vision, а также широкую цветовую гамму. Язык дизайна идентичен старшему 55-дюймовому "сородичу" в комплекте с ультратонкой рамкой и тем, что Nokia называет подставкой Fluid Chrome. Подтверждено, что телевизор оснащен Android 9 и имеет встроенную поддержку Chromecast.



Хотя Nokia не стала говорить о технических характеристиках нового телевизора, ожидается, что компания поделится большинством характеристик от более крупной 55-дюймовой модели. Поэтому можно предположить, что 43-дюймовый UHD-телевизор от Nokia будет работать на четырехъядерном процессоре, использующем графический процессор Mali-450. Телевизор также может иметь 2,25 ГБ оперативной памяти и предлагать не менее 16 ГБ встроенной памяти. Благодаря поддержке Chromecast пользователи смогут с легкостью получать доступ к различным OTT-платформам, включая Netflix, Disney + Hotstar и Amazon Prime Video.



Nokia подтвердила, что новый 43-дюймовый Smart TV будет запущен 4 июня. Также есть вероятность, что продажи устройства начнутся с указанной даты. Однако компания пока не раскрывает свои цены.

Как сообщало издание "Комментарии", cтали известны характеристики нового смартфона Nokia.

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