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Южнокорейская компания представила смарт-шкаф для вина

Смарт-погреб для вина будет контролировать температуру, а также автоматически выдавать закуски и напитки

сегодня, 17:59
Автор:

Зинченко Павел

Южнокорейская компания представила смарт-шкаф для вина

Компания LG Signature представила Wine Cellar, "умное" бытовое устройство, которое может вместить 65 бутылок вина, а также различную закуску. Этот винный шкаф имеет смарт-систему, которая позволяет открыть его взмахом ноги, автоматически подает закуски одним нажатием кнопки и сохраняет вино в необходимом климат-контроле.

Винный погреб LG Signature, в первую очередь, предназначен для сохранения коллекции вин. Устройство имеет современный дизайн, который будет соответствовать большинству дизайнов кухни. Он включает в себя конвертируемые ящики с холодильником и морозильной камерой, а также автоматический подъемник для ящиков, который поднимает еду и напитки.

К этому "лифту" присоединяется автоматическая дверь, которая использует датчик для автоматического открытия двери, когда кто-то машет перед ней ногой. Голосовое управление объединяет эти функции, позволяя пользователям открывать двери с помощью голосовой команды. Вино защищено от света, и пользователи могут взглянуть на него, не открывая дверь, используя систему InstaView, которая срабатывает после двух быстрых ударов.

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Завершает все это LUMIShelf, светодиодная система освещения под полкой, которая освещает вино и весь интерьер. LG Signature запустила этот "умный" винный погреб в Соединенных Штатах, где в настоящее время его можно приобрести за 6 298,99 долларов США.

Как сообщало издание "Комментарии", LG назвала дату анонса флагманского смартфона.


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Источник: https://www.slashgear.com/lg-signature-smart-wine-cellar-packs-voice-control-and-cheese-drawer-02623456/
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