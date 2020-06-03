Мировые поставки смартфонов рекордно снизятся из-за пандемии коронавируса

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9608.89
ETH/USD
241.55
LTC/USD
47.24
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
30.15
RUB/UAH
0.39
Мировые поставки смартфонов упадут почти на 12% – до 1,2 млрд единиц – в
2020 году. Об этом сообщила в среду компания по исследованию рынка IDC, аргументируя
результат снижением потребительских настроений из-за экономических последствий
пандемии коронавируса.
Пандемия COVID-19 не только нарушила цепочки поставок крупных производителей
смартфонов, таких как Apple Inc. и Samsung Electronics Co Ltd, но и заметно
повлияла на сокращение расходов.
"Общенациональные блокировки и рост безработицы привели к снижению
потребительских настроений и переориентации расходов на основные товары, что
непосредственно влияет на спрос на смартфоны в краткосрочной перспективе", – рассказал
старший аналитик по исследованиям IDC Сангеэтика Сривастава.
Apple, которая была вынуждена закрыть розничные магазины в США и Европе
после вспышки коронавируса, ввела скидки на iPhone 11 в Китае и выпустила новую
недорогую модель SE, чтобы пережить падение мирового спроса на смартфоны с
минимальными потерями.
Исследовательская фирма TrendForce заявила в апреле, что ожидает спада
мирового производства смартфонов на рекордные 16,5% в июне, по сравнению с этим
же периодом годом ранее. Ранее исследователи отмечали в марте падение
производства смартфонов на 10%, когда вспышка коронавируса распространилась и
достигла пика в Китае, прежде чем охватить Европу и Соединенные Штаты. Тем не
менее, поставки с заводов Китая поставщикам выросли на 17% в апреле по
сравнению с годом ранее, что свидетельствует о раннем восстановлении
внутреннего спроса на крупнейшем в мире рынке смартфонов.
В Китае, где экономика начала восстанавливаться и заводы возобновили свою
деятельность, IDC ожидает однозначного снижения в этом году. Исследовательская
фирма также ожидает, что предстоящее развертывание сетей 5G поможет
восстановлению поставок смартфонов в следующем году, добавив, что он не ожидает
возвращения роста до первого квартала 2021 года.
Ранее "Комментарии" писали, что смартфоны
со сменными батареями сегодня редки, особенно в средней и премиальной
категориях. Компания Samsung, однако, рассматривает идею вернуть концепцию
сменных батарей на смартфонах в бюджетную категорию.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости