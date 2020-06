Мировые поставки смартфонов рекордно снизятся из-за пандемии коронавируса

Мировые поставки смартфонов упадут почти на 12% – до 1,2 млрд единиц – в 2020 году. Об этом сообщила в среду компания по исследованию рынка IDC, аргументируя результат снижением потребительских настроений из-за экономических последствий пандемии коронавируса.



Пандемия COVID-19 не только нарушила цепочки поставок крупных производителей смартфонов, таких как Apple Inc. и Samsung Electronics Co Ltd, но и заметно повлияла на сокращение расходов.

"Общенациональные блокировки и рост безработицы привели к снижению потребительских настроений и переориентации расходов на основные товары, что непосредственно влияет на спрос на смартфоны в краткосрочной перспективе", – рассказал старший аналитик по исследованиям IDC Сангеэтика Сривастава.

Apple, которая была вынуждена закрыть розничные магазины в США и Европе после вспышки коронавируса, ввела скидки на iPhone 11 в Китае и выпустила новую недорогую модель SE, чтобы пережить падение мирового спроса на смартфоны с минимальными потерями.

Исследовательская фирма TrendForce заявила в апреле, что ожидает спада мирового производства смартфонов на рекордные 16,5% в июне, по сравнению с этим же периодом годом ранее. Ранее исследователи отмечали в марте падение производства смартфонов на 10%, когда вспышка коронавируса распространилась и достигла пика в Китае, прежде чем охватить Европу и Соединенные Штаты. Тем не менее, поставки с заводов Китая поставщикам выросли на 17% в апреле по сравнению с годом ранее, что свидетельствует о раннем восстановлении внутреннего спроса на крупнейшем в мире рынке смартфонов.

В Китае, где экономика начала восстанавливаться и заводы возобновили свою деятельность, IDC ожидает однозначного снижения в этом году. Исследовательская фирма также ожидает, что предстоящее развертывание сетей 5G поможет восстановлению поставок смартфонов в следующем году, добавив, что он не ожидает возвращения роста до первого квартала 2021 года.

Ранее "Комментарии" писали, что смартфоны со сменными батареями сегодня редки, особенно в средней и премиальной категориях. Компания Samsung, однако, рассматривает идею вернуть концепцию сменных батарей на смартфонах в бюджетную категорию.

