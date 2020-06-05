kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.06.2020

BTC/USD

9816.19

ETH/USD

244.17

LTC/USD

47.61

НБУ 05.06.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

30.31

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT гаджет Южнокорейская компания запатентовала очки для навигации
commentss НОВОСТИ Все новости

Южнокорейская компания запатентовала очки для навигации

Очки дополненной реальности Samsung будут предназначены для автомобилистов

сегодня, 01:15
Автор:

Зинченко Павел
Южнокорейская компания запатентовала очки для навигации

Дополненная реальность (AR) до сих пор для многих остается чем-то на грани фантастики. То, что существует в настоящее время, в основном затрагивает обслуживающую и промышленную сферы. Но патент Samsung описывает очень обыденное повседневное использование AR, которое может быть полезным каждому - навигацию.

Интернет-ресурс CNET сообщает, что корейский технологический гигант подал патент в своей стране. В основном он описывает пару очков AR, которые работают так же, как навигаторы в некоторых автомобилях. Но вместо того, чтобы быть расположеными на ветровом стекле, они находятся на лице пользователя. Также есть камера, которая будет работать совместно с очками AR.

Этот гаджет призван стать альтернативой традиционным средствам навигации: пользователь сможет в режиме реального времени видеть инструкции и дополнительную информацию с привязкой к местности.

Конечно, как и в случае со всеми патентами, нет никакой гарантии того, что Samsung воплотит эти свои намерения в жизнь. А для очков AR этот сценарий использования все еще не сильно распространен, даже если учесть, что звучит это очень практично. 

Как сообщало издание "Комментарии", руководитель Samsung оказался под угрозой ареста.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.lowyat.net/2020/214413/samsung-patent-ar-glasses-navigation/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!