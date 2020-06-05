Южнокорейская компания запатентовала очки для навигации

Дополненная реальность (AR) до сих пор для многих остается чем-то на грани фантастики. То, что существует в настоящее время, в основном затрагивает обслуживающую и промышленную сферы. Но патент Samsung описывает очень обыденное повседневное использование AR, которое может быть полезным каждому - навигацию.

Интернет-ресурс CNET сообщает, что корейский технологический гигант подал патент в своей стране. В основном он описывает пару очков AR, которые работают так же, как навигаторы в некоторых автомобилях. Но вместо того, чтобы быть расположеными на ветровом стекле, они находятся на лице пользователя. Также есть камера, которая будет работать совместно с очками AR.

Этот гаджет призван стать альтернативой традиционным средствам навигации: пользователь сможет в режиме реального времени видеть инструкции и дополнительную информацию с привязкой к местности.



Конечно, как и в случае со всеми патентами, нет никакой гарантии того, что Samsung воплотит эти свои намерения в жизнь. А для очков AR этот сценарий использования все еще не сильно распространен, даже если учесть, что звучит это очень практично.

Как сообщало издание "Комментарии", руководитель Samsung оказался под угрозой ареста.

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