Геймеры получат бесплатные игры к Новому году

В ожидании Нового года компания CD Projekt решила порадовать геймеров и запустила раздачу бесплатных игр на GOG.com.



В магазине можно будет взять сразу две первые игры серии Postal. Геймеры, которые не любят изометрию, смогут начать сразу с сиквела. В любом случае игрокам предлагают побывать в шкуре "Чувака", у которого полностью поехала крыша. Протагонист вооружился всевозможным колющим, режущим и огнестрельным оружием и вышел на улицы города. Там он начнет творить всевозможный хаос.



Игры серии Postal не могут похвастаться интересным сюжетом, но критикам и геймерам полюбился забавный персонаж со своими оригниальными шутками. Создатели серии называют свою игру песочницей для бойни и бессмысленного беспредела. Первую игру серии даже запретили в десяти странах, обвинив ее в пропаганде насилия и ненависти. Но это еще больше возбудило интерес к проекту.



Возможно, игры Postal и Postal 2 не сильно подходят для празднования Нового года, но GOG решил, что в период праздников геймерам стоит вспомнить безумную классику. Обе игры уже можно забрать на страницах магазина, но следует поторопиться, ведь предложение ограничено по времени.



Как сообщало издание "Комментарии", появился трейлер новой игры для PlayStation 4.

